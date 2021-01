Al termine del ko casalingo contro lo Spezia,ha parlato ai microfoni di Dazn: "Cattiveria sotto porta? Non lo so, noi abbiamo creato tanto, è difficile parlare di questa partita. Dobbiamo capire cosa succede perché i tiri in porta li facciamo, siamo tra le squadre d'Europa che creano di più. Ci mancano Osimhen e Mertens, ma non è sufficiente a spiegare, siamo troppo nervosi, perdiamo la testa e facciamo troppi errori alla prima difficoltà. Non penso sia solo sfortuna. Sono state scelte sbagliate, la partita andava chiusa prima. Abbiamo fatto una gara di grande qualità, non si discute, ma mi brucia il ko, abbiamo buttato via tante partite, un po' di colpa ce l'ho io e un po' la squadra. Siamo buttando punti in modo incredibile"."Bisogna non deprimersi, attaccando sempre senza pensarci troppo. Questa squadra già deve pensare tanto, se andiamo in depressione diventa tutto più difficile. La balistica si può migliorare in allenamento, ma c'è poco tempo per preparare le partite. Dobbiamo accettare le sconfitte e guardare avanti, la strada è giusta. Abbiamo fatto 29 tiri, parliamo del nulla, ma nelle difficoltà vorrei vedere calma e non una squadra schizofrenica"."Bisogna accettare che con lo Spezia si possa pareggiare e poi riprendere la partita, altrimenti si complica tutto. Non bisogna pensare a ciò che si sbaglia, ma a ciò che si può fare. Ci giochiamo tante partite, in quelle importante succede sempre qualcosa di strano. C'è veleno per accettare che lo Spezia venga qui e pareggi con un rigore dubbio, non hanno fatto niente e sono molto organizzati"."Ci ha aiutato a farci salire e a giocare in area. Ha grande fisicità".