L'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso ha commentato così la sconfitta subita contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport.



OCCASIONI SPRECATE - “Abbiamo avuto tante occasioni, non le abbiamo sfruttate. Penso che avremmo potuto fare di più".



NON PARLO DEL RIGORE - "Non dobbiamo stare qui a parlare di rigore possibile o meno. Dobbiamo parlare della partita. Non sta a noi giudicare l’operato degli arbitri. Il Sassuolo palleggia bene e fa correre tanto. Dobbiamo pensare a segnare di più e a non commettere certe ingenuità".



OSIMHEN - "Giocavamo sotto ritmo per non aprire le linee di passaggio. In fase di possesso loro abbiamo giocato sotto ritmo, ma abbiamo fatto bene prima del rigore. Dobbiamo continuare a lavorare, mettendo più in condizione Osimhen di fare meglio. Non pensiamo alle voci sullo scudetto, ma a entrare nei primi quattro".



QUEST'ANNO È DURA - "Quest’anno le partite sono più difficili. Con i cinque cambi le squadre cambiano fisionomia. Dobbiamo pensare partita dopo partita correggendo gli errori fatti”.



RINNOVO - "Lasciamo stare sto rinnovo che ogni volta che ne parlo non vinco".