A 30 secondi dalla fine di una partita di fine agosto forse cambia la stagione del Milan. Un pareggio contro la Roma non sarebbe stato, in fondo, un risultato da buttare via, soprattutto dopo la seccante sconfitta del San Paolo. Anche se il risultato sta maledettamente stretto ai Ragazzi, autori di una superba prestazione, soprattutto sul piano del carattere. L’esame più difficile da superare dopo il black out di Napoli. Invece subito il gol del pareggio, che vanifica un chiaro predominio, sul piano del gioco e delle occasioni, il Milan sa reagire, continua nel suo gioco organizzato, che presenta, rispetto a una settimana fa, una maggiore pericolosità. Non demorde. Segna la rete, bellissima, di Higuain, annullata per un metatarso di troppo, viene attraversato da un brivido, quando Zonzi batte Donnarumma, dopo evidente fallo di mano. Gattuso non sbaglia una mossa, da grande allenatore quale ormai conferma di essere. Grande nella freddezza e nella razionalità delle decisioni, grande nel leggere ogni momento del match. Il doppio inserimento di "Vampata di Calore" Laxalt e del "Junco Lustroso" Castellejo regala nuove accelerazioni alla squadra, che trova la rete della vittoria, grazie al gol del "Pungiglione" Cutrone. Autor inteletual della rete Higuain, splendido nel doppio compito di colpire in attacco e aiutare i compagni a ogni momento.



Quando il Milan perde, sento spesso il sapore di cenere in bocca. Cenere però anche dopo il successo sulla Roma, ma in testa. Dopo le pur giuste critiche a Biglia, devo sottolineare la enorme prestazione di Phosphoros. Puntuale, continuo, preciso, elegante, concreto. Tutto facile per i suoi compagni, che hanno sempre trovato l’ideale punto di riferimento di ogni giocata. Devo confessarlo. Dopo la rete del vantaggio, confezionata da Ricardo Rodriguez, molto positivo anche contro i giallorossi, dopo la buona partita di Napoli, e conclusa da Kessie, durante la telecronaca su Milan Tv, insieme a Mauro Suma, ho trovato l’attimo per inviare un breve messaggio a Massimiliano Mirabelli: "Questo è anche un tuo gol!". Insomma, come ho spesso sottolineato, un anno fa, è stata costruita una buona base, sulla quale sono stati inseriti altri giocatori di qualità. Mi godo dunque la vittoria, la bella partita, le emozioni indimenticabili di una rete a 30 secondi dalla fine, la gioia della gente rossonera, che si bea certo delle vittorie, ma soprattutto una squadra che gioca bene, sempre propositiva, magnificamente organizzata. Lasciatemi aprire una parentesi personale, per ringraziare i tifosi della “mia” Curva, la Curva Sud, per lo striscione esposto con belle parole nei miei confronti. Un motivo in più per non dimenticare una pesante vittoria di fine agosto. Ricorderemo questa serata anche perché lancia anche un nuovo slogan: "Non c’è Autan che tenga, quando in campo gioca Cutrone, il Pungiglione!”.