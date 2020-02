In conferenza stampa oggi ha parlato l'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso. Tra gli argomenti trattati c'è anche quello inerente il suo futuro sulla panchina azzurra. Queste le sue parole:



"Mi piacerebbe restare. Ho un contratto fino al 2021 con una mia via d'uscita il 30 aprile. Non è questo il problema, io voglio lavorare e raggiungere obiettivi. Mi sento 3-4 volte al giorno con il presidente e ne parleremo, ma non è la mia priorità il contratto. Voglio venire qui e sentirmi a mio agio. Mi gaso quando vedo un ambiente bello. Sto molto bene qua e ho riscontrato grande professionalità. Sembra non funzioni nulla ma umanamente c'è tanta roba. Sto bene, ma non voglio parlare del mio contratto. Ho firmato 6 mesi con l'opzione di prolungare, ma sono venuto qui in un grande club che mi ha dato tante opportunità. Conoscere persone che ne sanno, esordire in Champions, allenare giocatori importanti. Non ci sono problemi di contratto".