Con Gattuso alle prese con un problema all'occhio, tocca al suo vice Gigi Riccio analizzare il pareggio per 1-1 del Napoli in Europa League con la Real Sociedad: "Faccio i complimenti alla squadra, avevamo di fronte un'avversaria molto forte e in salute. Grazie all'atteggiamento dei ragazzi siamo passati come primi del girone, nonostante l'iniziale sconfitta in casa con l'AZ".



"Sta tornando il vero Zielinski? Siamo tanto contenti ora, come eravamo dispiaciuti prima per averlo perso per circa un mese. Intanto lavoriamo tutti insieme sull'aspetto difensivo, a partire dai nostri attaccanti che sono i primi a sacrificarsi".