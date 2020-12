Napoli-Real Sociedad 1-1: come al solito attento in più occasioni, dice di no alla Real Sociedad quando lo chiama in causa.: gli avversari spingono tanto sulle fasce, ma è bravo a tenere botta, anche quando affronta in inferiorità numerica.: molto distratto questa sera. Male in uscita più volte.: è pulito ed attento nei duelli e in uscita.: in avvio soffre la freschezza di Januzaj. Ma con il passare dei minuti riesce a tenere sempre più la posizione mantenendo la calma e non sbagliando più nulla (37' s.t.un po' distratto in occasione del gol avversario).: gioca tanti palloni, è sempre nel vivo dell'azione però non è concreto, non spacca la partita.: solita ottima prova di sostanza davanti la difesa. Centralmente la Real Sociedad non riesce a sfondare (25' s.t.: entra per la staffetta con Bakayoko e mantiene il buon lavoro del francese davanti la difesa).: il suo gol è una vera e propria perla. Imprendibile per Remiro (29' s.t.).: è instancabile, fa su e giù per la fascia per tutto l'arco del match. Gli manca la precisione, ma quando lui parte la difesa della Real Sociedad va in grossa difficoltà (25' s.t.: non si vedono le solite giocate, ma nei minuti finali il Napoli è più concentrato a difendere il risultato. Tuttavia crea un'occasione sfruttando l'inserimento di Di Lorenzo).: partita difficile con il Napoli che costruisce poco, ma lui prova a staccarsi dalla difesa spagnola che pressa molto alta e cerca di favorire l'inserimento dei compagni (25' s.t.: difende bene palla, lotta in mezzo al campo legando centrocampo e attacco, ma deve essere più cattivo in zona gol).: non è esplosivo lì davanti, ma dà una mano alla squadra quando c'è da soffrire.: l'obiettivo era passare il girone al primo posto e porta a casa quanto richiesto.: non può nulla sul gol del Napoli, la conclusione di Zielinski è imprendibile.: più bloccato su quella fascia rispetto a Monreal, nella ripresa serve maggior spinta e Alguacil lo sostituisce (1' s.t.: meglio rispetto al suo compagno. Arriva una spinta in più per creare palle gol).: prestazione di sostanza, sempre improntata sull'anticipo.: rischia il rosso nella ripresa quando abbatte Lozano al limite (33' s.t.: non è costretto ad intervenire troppo perché dal suo ingresso la Real Sociedad cerca il pareggio e si riversa in avanti).: partecipa molto alla fase offensiva, ma quando Lozano parte non riesce mai a tenerlo (33' s.t.: buon impatto negli ultimi minuti).: protagonista dopo pochi minuti con una conclusione da fuori, poi cala vistosamente (33' s.t.: con lui il Napoli deve fronteggiare il doppio centravanti e nascono più occasioni per la Sociedad).: i suoi inserimenti tengono in apprensione la difesa del Napoli. Ha qualità, velocizza sempre il gioco.: partita anonima, non incide.: clamoroso il suo errore al 18', praticamente a porta vuota (11' s.t.: buono fin da subito il suo impatto. Alla prima palla giocata va via sulla fascia e crea l'occasione che Willian José non sfrutta).: bene nei duelli, specialmente contro Maksimovic, ma sotto porta gli manca la cattiveria, la precisione giusta. Il gol, però, arriva comunque nel finale che fa esplodere di gioia la panchina.: è una continua spina nel fianco di Mario Rui, in avvio lo salta spesso, ma comunque anche con il passare dei minuti crea scompiglio nella difesa azzurra.: ha dovuto fare i conti con assenze pesanti, ma si è giocato comunque la gara a Napoli. Questa Real Sociedad può arrivare lontano.