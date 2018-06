Il Milan è alle prese con una difficile situazione societaria e in attesa della decisione finale da parte della Uefa c'è chi, a Milanello, sta comunque già programmando la nuova stagione. Si tratta di Gennaro Gattuso, confermatissimo sulla panchina rossonera che, in un'intervista realizzata da Milan Tv, ha parlato dei progetti per il nuovo anno.



RITIRO A MILANELLO - "Mi piace che riusciamo a stare 10/12 giorni a Milanello che è la nostra casa. Ci sono le salite, c'è il bosco perchè abbiamo tante cose da fare. E' interessante perchè bisogna mettere benzina nelle gambe perchè la stagione è lunga ed è fondamentale".



SCELTE TATTICHE - "Si parte con la difesa a 4, ma non escludo che si possa giocare con la difesa a 3. Anche a centrocampo potremmo giocare a 3 o a 4. Lavoreremo su questi concetti perchè nel calcio moderno è giusto che si abbiano delle alternative".



ACQUISTI CON MENTALITA' - "Credo che in questi mesi l'arma in più è stata la squadra, lo spogliatoio, la loro voglia e la loro mentalità. Si deve ripartire da qui. Spero che arrivi qualcuno con questa voglia e questa mentalità. I singoli giocatori qualche volta ti fanno vincere qualche partita, ma è la squadra che ti fa arrivare fino in fondo".



ALZARE L'ASTICELLA - "Credo che si debba alzare l'asticella fin dall'inizio, dal primo giorno del ritiro. Per alzarla bisogna lavorare e non accontentarsi. Mi aspetto qualcosa di più anche da me e da chi lavora con me perchè qualcosa l'anno scorso l'abbiamo sbagliata anche noi".