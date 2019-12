Falsa partenza per Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Il nuovo allenatore ha dichiarato dopo la sconfitta in casa col Parma: "Ho in mano una grande squadra, costruita per arrivare nelle posizioni di vertice, che però sta facendo fatica come risultati e prestazioni. Secondo me perché non sta bene a livello mentale: deve tornare a credere nel proprio potenziale, togliendosi i problemi dalla testa".



"Non credo alla sfortuna, siamo in grandissima difficoltà. E' un momento così e stiamo pagando un po' tutto. Ho visto anche delle cose positive, ma siamo in sofferenza. Quando provi a mettere un attaccante in più, ti scopri e perdi equilibrio. Dobbiamo concentrarci e stare sempre sul pezzo".



"Insigne? Oggi non ha giocato male solo lui. Ho parlato con i giocatori, sono nelle stesse posizioni in cui hanno giocato per tanti anni. Calciatori che hanno scritto pagine importanti per questo club stanno vivendo un momento un po' così. La classifica è brutta, abbiamo il dovere lavorare a testa bassa per migliorare".