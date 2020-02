È 1-1 il risultato finale tra Napoli e Barcellona nella gara d'andata degli ottavi di Champions League. Al termine della partita ha parlato Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, in conferenza stampa:



LA PARTITA - "Il Barcellona ha trovato difficoltà perché noi abbiamo chiuso bene. Abbiamo sbagliato solo sul gol, perché avevamo preparato anche questo aspetto, ovvero che i nostri terzini dovevano scappare sui loro terzini che si inserivano. Se il Barcellona non ha fatto quanto fatto in campionato è merito nostro".



INFORTUNI MERTENS E INSIGNE - "Non lo so ancora, vediamo domani. La caviglia di Dries è un po' gonfia, ma sembra una botta. Così come per Insigne. Mi auguro di avere entrambi per il Torino".



AMAREZZA - "Sono dispiaciuto perché abbiamo commesso un mezzo errore in fase difensiva e ci hanno castigato. Poi non avevo visto l'occasione di Insigne, che avrebbe potuto darla a Milik. Anche Callejon ha sbagliato. Tatticamente non abbiamo sbagliato quasi nulla. Il rammarico più grande è che potevamo palleggiare ma non riuscivamo ad uscire dalla nostra posizione".



ASPETTI POSITIVI - "Mi è piaciuta la pazienza, la voglia di giocare nei reparti in tutte le zone del campo, non perdere la testa e leggere bene per oltre 90 minuti. Per me è una grande qualità. Non cambia nulla 1-0 o 1-1, dobbiamo comunque fare una grande partita lì. Ora testa al Torino. Questa gara deve darci la consapevolezza che ci siamo e al Camp Nou dovremo fare le stesse cose ma 20 metri più avanti".



È FINITA? - "Non è finita mai. Sappiamo che ci saranno difficoltà, ma compreremo elmetto, armature e ce la giocheremo lì".



MERITI - "A livello tattico e di concentrazione è stata una grande partita. Il Barcellona poteva palleggiare una giornata intera, perché l'unico sfogo che aveva era sulle fasce. Loro non sono una squadra che palleggia solo e per questo mi fa piacere che li abbiamo fermati in questo".



DCOSA MIGLIORARE - "Dobbiamo essere bravi a pressare 10-15 metri più avanti. Vero che vengono con veemenza a riconquistare palla, ma oggi potevamo fare di più. So che comunque quando hai alle spalle giocatori come Griezmann e Messi hai paura e ti guardi sempre indietro. Quindi ci può stare".