Terminata l'esperienza al Valencia, Gennaro Gattuso si prepara a tornare nuovamente in pista, presto allenerà un nuovo club. L'ex tecnico del Napoli, difatti, ripartirà probabilmente dalla Grecia e si siederà sulla panchina dell'Olympiacos. Quest'ultimo non ha brillato nella stagione in corso, dopo aver dominato in terra greca per numerosi anni. Attualmente è posizionato al terzo posto nella classifica del campionato greco, alle spalle di Panathinaikos e AEK Atene.