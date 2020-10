Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il gruppo squadra effettuerà i prossimi tamponi nella giornata di domani. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 4, 2020

Nuovo aggiornamento dal, che con un comunicato ufficiale fa chiarezza sulla situazionee sulle condizioni di: smentita la positività del tecnico azzurro, domani nuovi tamponi. Il comunicato sui social della società di De Laurentiis: "​Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il gruppo squadra effettuerà i prossimi tamponi nella giornata di domani". La notizia dei nuovi tamponi previsti per domani conferma ulteriormente il fatto che non scenderà in campo questa sera nella sfida con laa Torino (20.45).