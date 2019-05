Le ultime quattro partite per salvare una stagione che soltanto due mesi fa prometteva di essere trionfale, in linea con le attuali ambizioni del club, e che ora rischia invece di scivolare nella mediocrità più assoluta. Il Milan si lecca le ferite dopo la sconfitta col Torino e si riscopre settimo in classifica e non più padrone del proprio destino nella corsa al quarto posto. Serviranno 12 punti contro Bologna, Fiorentina, Frosinone e Spal per non dover coltivare ulteriori rimpianti e Gennaro Gattuso medita l'ennesima rivoluzione per suonare la carica.



RIECCO IL TREQUARTISTA - La brutta prestazione contro i granata e i due summit avuti con la dirigenza, subito dopo la partita e il giorno successivo a Casa Milan, potrebbero spingere il tecnico rossonero a cambiare sistema di gioco e soprattutto accantonare uno dei suoi fedelissimi nonchè l'uomo più discusso del momento, Suso. Lo spagnolo ha segnato soltanto un gol in campionato negli ultimi 6 mesi e il suo rendimento è letteralmente crollato nella seconda parte di stagione; il probabile passaggio al 4-3-1-2 nel prossimo appuntamento contro il Bologna e dunque l'impiego di Paquetà come trequartista dietro alla coppia Piatek-Cutrone spingono lo spagnolo verso la panchina. SUSO PUO' PARTIRE - Un'esclusione che per certi versi avrebbe del clamoroso, considerando che in Serie A Suso ha saltato solamente due partite e soltanto una volta è finito in panchina. Una bocciatura nel momento clou della stagione che è anche un segnale in chiave mercato. L'esterno andaluso non è più considerato un intoccabile e, in caso di offerta congrua, per lui si apriranno le porte della cessione.