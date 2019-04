Il clima a San Siro non è stato gradevole per il Milan con i fischi a fine partita, ma prima c'è stato incitamento. E Rino Gattuso ne ha parlato così in conferenza: "Ne parlavo con Maldini e Leonardo. Non è per fare il ruffiano. I tifosi sono stati anche bravi, si è sentito qualche fischio, ma lo stadio ha spinto. Siamo noi che dobbiamo migliorare".