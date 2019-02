Gonzalo Higuain ha trovati primi gol inglesi, arrivato contro l'Huddersfield nel suo debutto in Premier a Stamford Bridge. Queste le parole dell'ex Milan e Juve al London Evening Standard: "Sarri sa tirare fuori il meglio da me: sa già come trattarmi, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo. Con lui nella stagione 2015/2016 al Napoli ho battuto ogni record di gol, quello che io e Maurizio abbiamo condiviso insieme è stato fantastico. Sono contento di tornare a lavorare con lui in un grande club, penso che questa squadra sia sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi fissati".



SUL CALCIO INGLESE - "Rispetto alla Serie A la Premier è diversa: qui i difensori entrano subito forte non appena hai la palla tra i piedi. A parte questa grossa differenza, ho una buona impressione del calcio inglese ed andrà sempre meglio man mano che conoscerò i miei nuovi compagni. Ho sempre guardato tutti i campionati, ma ultimamente seguivo molto la Premier, quindi sapevo già cosa aspettarmi. Qui gli stadi sono pieni, l’atmosfera è fantastica, puoi camminare tranquillamente per strada senza preoccupazioni come una persona normale".