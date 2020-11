Al termine della gara vinta contro il, l'allenatore del, ha parlato a Sky Sport della gara e non solo."Ma di che approccio state parlando? Ho sentito troppe polemiche a Napoli, c'è chi parla a vanvera e ci sono troppi maestri. Il giochetto dello scudetto o del fatto che dobbiamo ammazzare le partite non mi piace. Sembra che abbiamo perso cinque partite e vinte due, siamo una squadra forte che può avere momenti di difficoltà e che può sbagliare. Le partite si preparano durante la settimana, noi a tratti abbiamo giornate no ma dobbiamo stare sempre sul pezzo"."Siamo una squadra giovane, una squadra forte che però bisogna tenerla sul pezzo. In questo momento abbiamo ancora delle giornate no. E quando subiamo certe legnate, come la partita contro il Sassuolo, dobbiamo reagire come abbiamo fatto oggi. Se soddisfatto della vittoria? Sì, certo che son contento, ma non si può dominare per novanta minuti e poi rischiare di prendere gol. Aver dominato la partita contro questo Bologna mi riempie d’orgoglio"."Per mesi mi avete rotto sulla formazione, se sbaglio me ne vado a casa e ne pagherò le conseguenze!"."In questo periodo ci sta mancando Mertens. Era una sentenza, aveva la sua mattonella, oggi sta avendo due occasioni a partita, ma non sta concretizzando".- "Se qualcuno dice Napoli da scudetto? Lo mando a fanc... perché dobbiamo fare i seri".- "Mario Rui e Ghoulam? In tribuna perché ieri si sono fatti grandi passeggiate. Ma era troppo facile farli restare al caldo sul divano. Ora avanti senza rancore”- "Forse sono malato io che ci ho costruito una carriera. Se lavori con serietà e impegno, e sta sul pezzo si può fare di tutto. Loro lo sanno, può fare due partite di fila Ospina e due di fila Meret. Come li scelgo? In base agli avversari e a come ci vengono a pressare".- "Delle amichevoli si può fare a meno. È importante fare le partite che contano. Io mi faccio il segno della croce per tutti i giocatori che vanno in nazionali. Il mio parere è che forse era meglio evitare perché ci vuole attenzione in questo periodo".