Gennaro, allenatore del, parla al sito della UEFA, spiegando il significato dei colori rossoneri: “Ho vissuto tanti anni da calciatore e ora sono alla seconda stagione da tecnico, dopo aver iniziato con la Primavera. Per me è come essere in una famiglia, la mia famiglia era milanista e per questo ho sempre tifato per il Milan. È stato un sogno arrivare qui, così come quanto fatto con questa maglia.. E' qualcosa di speciale perché a volte mi sento addosso tantissime responsabilità. Mi sento presidente, magazziniere e tanto altro quando lavoro per questo club”.