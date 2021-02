Intervistato da Rai Sport l'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato della sconfitta per 3-1 subita dall'Atalanta e che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia.



REAZIONE - "Primo tempo abbiamo fatto fatica. Secondo tempo abbiamo avuto il pallino del gioco, l'abbiamo riaperta, poi il terzo gol ci ha tagliato le gambe. Per come si era messa un'altra squadra sotto 2-0 dopo 20 minuti avrebbe perso 4/5 a 0. Sappiamo le nostre difficoltà, che non stiamo attraversando un buon momento, ma dobbiamo guardare avanti"



OSIMHEN - "94 giorni fermo non è facile entrare dal primo minuto e fare cose buone. Qaulcosa l'ha fatto, gli manca ancora lo scatto che è la sua qualità migliore. Osimhen può fare sicuramente molto ma molto di più".



CAMBIO MODULO - "Lorenzo in quel momento aveva poco spazio, ho cambiato muoverlo per lasciarlo fisso e dargli più occasioni per mettersi in luce. Politano invece sta bene e poteva darci qualcosa in più".



JUVE - Noi dobbiamo ripartire, è vero che lo diciamo da tantissimo tempo. Oggi avevamo la linea di centrali che non avevano ancora giocato insieme. Abbiamo rotto poco nei due gol, bisogna migliorare i meccanismi e giocando ogni 3 giorni si fa fatica. Sabato è una partita difficile, ma l'obiettivo è recuperare energie e giocatori".



DE LAURENTIIS - "Non ci ho parlato, non ci ha detto nulla".