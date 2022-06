Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina e lo farà in Spagna: sarà il nuovo allenatore del Valencia. L'ex tecnico di Milan e Napoli, che la scorsa estate aveva interrotto bruscamente il rapporto con la Fiorentina dopo soli 20 giorni di collaborazione, nelle scorse ore si è recato a Singapore con il suo agente, Jorge Mendes, per incontrare Peter Lim, proprietario dei murcielagos: l'affare è ormai a un passo dalla definizione e presto potrebbero arrivare gli annunci.



Il Valencia, guidato da Pepe Bordalás nell'ultima stagione, è reduce dal nono posto in classifica che non gli consentirà di partecipare a nessuna delle competizioni europee del 2022/23, e ha deciso di ripartire da Gattuso: il tecnico calabrese diventerà quindi il terzo allenatore italiano a guidare il Valencia dopo Claudio Ranieri (dal 1997 al 1999) e Cesare Prandelli (pochi mesi nel 2016).