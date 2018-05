"Ho fatto anche di peggio...". Risponde così Rino Gattuso, allenatore del Milan, quando gli chiedono in conferenza stampa se ricordasse di aver mangiato una lumaca viva prima di Milan-Manchester: "Ho sempre creduto che, per essere una grande squadra, ci vuole un grandissimo spogliatoio. E' il gruppo che ti fa vincere le coppe e i campionati. Il singolo ti fa vincere 1-2 partite. Siccome non mi fa schifo nulla, in quel momento, era il giorno di Milan-Manchester e veniva giù un'acqua pazzesca. Tutti a dirmi che non avevo coraggio e ha aiutato a sdrammatizzato la cosa".