In casa Lazio è difficile dimenticare il 14 maggio del 2000. Lo Scudetto arrivato all'ultimo secondo, la rete di Calori che abbatte la Juventus sotto il diluvio di Perugia. A Radio Cusano Campus Riccardo Gaucci, il figlio di Luciano, è tornato su quella partita dopo 18 anni: "Più che benedire la pioggia, i tifosi della Lazio dovrebbero benedire mio padre! Ho vissuto personalmente quei giorni, i giocatori e Mazzone erano infuriati. Il Perugia era salvo ed eravamo comunque in ritiro. Mio padre, nonostante le pressioni da Roma, fece concentrare la squadra e finì come tutti sappiamo. E il meteo ci ha dato una mano, anzi ha dato una mano alla Lazio".