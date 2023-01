Il Barcellona non potrà registrare ufficialmente il nuovo contratto di Gavi. Contratto che prevede l'inquadramento classe 2004 come calciatore della prima squadra. Tutta colpa dei limiti salariali imposti dalla federcalcio spagnola, già ampiamenti superati dei blaugrana. Se ne riparlerà in estate. A scriverlo è il Mundo Deportivo.