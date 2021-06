Ivan Gazidis, ad del Milan, parla al Corriere dello Sport, svelando: "De-raiolizzazione? No, non è un nostro obiettivo. Non abbiamo alcun problema con Raiola, siamo in buoni rapporti. Certe decisioni vengono prese dai giocatori, non dai loro agenti. I singoli casi li analizziamo senza alcun pregiudizio".