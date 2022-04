L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, intervistato dall’agenzia Reuters, ha parlato delle nuove regole economico-finanziarie dell’UEFA: “Nuovo FPF? Ci auguriamo che, dopo il periodo di transizione dal sistema precedente, le nuove regole vengano applicate con forza per garantire che possano aiutarci a guidarci verso questa ambizione. Come club, la nostra strategia ha già al centro la sostenibilità finanziaria e stiamo già adottando misure per assicurarci di essere pienamente conformi alle nuove regole. Siamo fiduciosi in un esito positivo di queste discussioni, visti i significativi progressi che abbiamo fatto con la nostra svolta sportiva e finanziaria grazie al supporto della nostra proprietà e al duro lavoro del nostro team di gestione. Il fallimento della Superlega ha dimostrato che l’unico modo per farlo con successo è creare un ambiente aperto e costruttivo basato su trasparenza, dialogo e fiducia".