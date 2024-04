Gazzetta dello Sport - Inter, proposto Martial: le valutazioni e l'intreccio con Taremi e Gudmundsson

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport porta in dote un nuovo nome per l'attacco dell'Inter. Si tratta di, centravanti francese di proprietà delche a giugno andrà in scadenza con i Red Devils. L'ex Monaco e Siviglia non rinnoverà il suo accordo con il club inglese ed è già libero di firmare con un nuovo club, motivo per cui - si legge sul quotidiano - il giocatoreNon è la prima volta che il francese viene accostato all', salvo poi scegliere di non lanciarsi mai in una trattativa concreta. Va detto che a oggi non si registrano sviluppi particolari o aperture alla trattativa, anche perché il(quest'anno solo 13 presenze e 1 gol in Premier League) non dà garanzie ai nerazzurri. Certo, le condizioni a livello di spesa per il cartellino fanno gola e, vista l'attenzione della dirigenza nerazzurra a questo tipo di situazioni,. Una situazione in divenire, che dovrà delinearsi meglio nei prossimi mesi, considerando che Martial - nonostante le ultime stagioni non abbiano sorriso particolarmente - ha

Le riflessioni in corso in Viale della Liberazione tengono conto anche del fatto che un altro attaccante senza dubbio arriverà a giugno, quindi l'eventuale innesto di Martial sarebbe qualcosa di aggiuntivo. Il riferimento è a, che - in scadenza con il Porto -e dunque andrà a rinforzare a parametro zero un reparto che come primissime scelte può già contare su due pezzi da novanta come Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Gli obiettivi ambiziosi dell'Inter e la necessità di trovare alternative di primo livello ai due titolari attuali fanno però intuire che,

E così, tra i candidati si inserisce anche Martial. Un nuovo nome per un ruolo che nelle settimane scorse aveva visto salire le quotazioni di, perla dell'attacco delche quest'anno ha mostrato tutto il proprio potenziale attirando l'. Il suo è certamente un profilo diverso da quello di Martial: più giovane, con più ampi margini di crescita e ben più costoso vista anche la scadenza del contratto fissata al 2027. La valutazione dell'islandese si aggira infatti, cifra che - nel caso i nerazzurri decidessero di varare l'affondo decisivo - andrebbe finanziata con qualche operazione in uscita. La sensazione è che sia, ma l'alta valutazione e la non indifferente concorrenza dalla Premier League spingono l'Inter aTra queste, sicuramente, il nome di Martial è da tenere d'occhio.