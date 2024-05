Gazzetta delo Sport: Inter-Barella, rinnovo vicino. Sarà l'italiano più pagato in Serie A, quanto guadagnerà

49 minuti fa

Grandi manovre in casa Inter. Come detto anche dal ds Piero Ausilio in una recente intervista, si sta lavorando ai rinnovi e quello più caldo potrebbe essere quello di Nicolò Barella. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c'è stato uno scatto verso il prolungamento dell'accordo tra il club e il centrocampista sardo, pronto a diventare l'italiano più pagato in Serie A.



L'ex Cagliari sta parlando con la società per un nuovo contratto, fino al 2029, da 6,5 milioni l'anno di fisso, più dei bonus facilmente raggiungibiii. Di fatto il centrocampista andrebbe così a superare il compagno Bastoni e Chiesa nella classifica degli italiani che guadagnano di più nel nostro campionato.: