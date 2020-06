"Il lavoro più complicato è tenerne a bada la voglia di tornare in campo prima del dovuto". Così La Gazzetta dello Sport racconta la reazione di Zlatan Ibrahimovic al suo percorso di rientro dall'infortunio che il Milan attende: "Zlatan si aggira per Milanello come un animale in gabbia, perché ormai si sente bene e tutto lo proietta in campo: testa, istinto, voglia smisurata di portare il Milan in Europa e dare un senso – a modo proprio – alla stagione sua e del club. Fosse stato per lui, ci avrebbe provato già per l’eventuale finale di Coppa Italia".