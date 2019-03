Il direttore sportivo del Pisa, Roberto Gemmi, è intervenuto alla trasmissione 'Il neroazzurro' sull'emittente 50 Canale per rassicurare i tifosi pisani sul futuro: "Per il mio modo di lavorare, ci vuole un certo tipo di percorso per creare qualcosa. Questo è anche il momento di pensare a un domani oltre ad essere concentrati sul presente. Abbiamo rinnovato De Vitis e stiamo approfondendo il discorso con Lisi, che prolungherà. Smantellare non è nella mia indole. Il mio contratto? Ho un altro anno ma vediamo, il calcio è strano. Sicuramente questo è l'ultimo dei problemi del Pisa. Io punto molto sul lavoro e sulla passione con cui lo faccio, sono sereno a prescindere dalla durata del contratto". Attualmente la squadra è al quinto posto nel girone A di Serie C, in piena zona playoff.