Che Bruno Génésio a fine stagione lascerà la panchina del Lione, è fatto ormai acclarato. Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale da parte dello stesso Génésio, che ha dichiarato: "Al termine di un lungo colloquio, ho preso definitivamente questa decisione in pieno accordo col presidente Aulas, con cui ho un ottimo rapporto. Lui, nonostante non ne fosse felice, ha accettato il mio proposito di non accettare nessuna eventuale proposta di prolungamento del contratto. Da tempo, infatti, percepisco qua intorno un clima negativo, che potrebbe danneggiare la squadra. Lo faccio quindi per un'unica ragione: l'interesse del Lione.



C'è stato un contesto insostenibile. Alcuni giocatori mi hanno mostrato il loro supporto e mi hanno chiesto come ho fatto a sopportare certe cose per 3 anni e mezzo. Ultimamente si è arrivato a sperare che la squadra perdesse, ecco perché ho preso questa decisione. Sono sicuro che anche se fossimo arrivati in finale di Coppa di Francia e se fossimo stati secondi in campionato, il clima intorno a me sarebbe rimasto immutato. Bisogna riportare la calma per centrare gli obiettivi. Spero che gli atteggiamenti cambino, e c'è bisogno dei tifosi per giocare in Champions League anche l'anno prossimo. E tutto ciò che m'interessa ora è proprio fare il massimo per qualificarci in Champions."