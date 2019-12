L'Inter viaggia spedita insieme alla Juventus e colleziona record. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come spesso, negli ultimi anni, gennaio sia stato un mese complicato per i nerazzurri, che però questa volta possono contare su diverse armi a proprio vantaggio.



“Il primato alla fine del 2019, d’altronde, non può non alimentare la voglia di scudetto. È un sogno, certo. Ma adesso si è lassù, con 42 punti e una manciata di primati statistici (dalla difesa meno battuta al maggior numero di marcatori e di gol di testa) che un anno fa erano un miraggio. Anche se la Juve è un osso durissimo e gennaio è stato spesso un mese disgraziato per le ambizioni nerazzurre”.