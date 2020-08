Con una lunga lettera firmata da 19 differenti Genoa Club decine di tifosi si rivolgono direttamente al presidente rossoblù Enrico Preziosi chiedendogli di modificare la propria politica oppure di cedere una volta per tutte il Grifone.Nella missiva i firmatari elencano tutti i problemi che non gradiscono dell'attuale gestione societaria, spiegando esplicitamente al Re dei Giocattoli come non si possa più andare avanti con una situazione insostenibile per chi ha a cuore i colori rossoblù.Questo il testo integrale della lettera:"È chiaro a tutti noi che. In questi anni, oltre alle solite bugie il Presidente è riuscito nell’intento di toglierci ogni riferimento affettivo e, cosa ancora più grave, a creare fratture all’interno delle varie componenti della tifoseria. Sotto la sua gestione,, a tal punto che quando si parla di uno scandalo si fa il nome del Genoa. Per non parlare dei cambi di tre allenatori all’anno e dell’uso spregiudicato di trading di giocatori al solo scopo di tappare le falle nei bilanci delle sue società. Ormai da quattro anni ci tocca soffrire fino all’ultima giornata, finendo dietro alla squadra del magnate Ferrero;In Europa mandiamo gli altri, mentre noi veniamo ricordati soltanto per puffi non saldati. Ogni estate c’è una farsa, o telenovela che dir si voglia: quest’anno tocca a Faggiano, prima di lui c’erano stati Capozucca, Lo Monaco, Perinetti che dopo sei mesi sono stati fatti fuori.perché nel frattempo decine di società sono state vendute in Italia ed Europa. Non si può più lasciare che Preziosi continui con questa gestione facendo del male a tutto il mondo Genoa.