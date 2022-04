Dalla Lazio alla Lazio. 25 mesi dopo.



Quella in programma domenica prossima all'ora di pranzo a Marassi sarà la prima sfida interna che il Genoa potrà giocare davanti ad uno stadio nuovamente aperto pienamente al pubblico dopo l'incubo Covid che ha caratterizzato gli ultimi due anni delle nostre vite.



È infatti dal 23 febbraio 2020 che i rossoblù non possono contare sul pieno appoggio del proprio pubblico. Fu quella l'ultima domenica a porte totalmente aperte del nostro calcio. E per ironia della sorte a far visita al Grifone fu proprio quella stessa Lazio avversaria anche tra 3 giorni.



Ad imporsi quel pomeriggio furono i biancocelesti, all'epoca ancora allenati da Simone Inzaghi, capaci di imporsi 3-2 sulla squadra Davide Nicola.