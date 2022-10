Il Melbourne Victory ha annunciato con un comunicato ufficiale di aver accolto un investimento strategico da parte di 777 Partners, in quello che è stato definito come il maggior investimento in una società sportiva nella storia dell’Australia.



Oltre al calcio, l’accordo con 777 Partners – si legge in una nota – rafforza il business nella maniera più ampia attraverso sinergie commerciali, approfondimenti sui consumatori e innovazione attraverso il portafoglio globale della società che in tempi recenti è diventata anche proprietaria del Genoa, rilevando il club da Enrico Preziosi.



Società di investimento privata, 777 Partners ha rapidamente costruito una rete di multiproprietà sulle orme di quanto stanno facendo il City Football Group o RedBull. La società ha acquistato – o rilevato partecipazioni – alcuni dei club più storici al mondo, tra cui il Genoa in Italia, il Vasco da Gama in Brasile, lo Standard Liegi in Belgio e il Red Star in Francia, oltre a una significativa quota di minoranza nel Siviglia in Spagna.