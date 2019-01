Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per conoscere il futuro di Christian Kouamè.



Il Napoli sembra fare sul serio per il giovane attaccante ivoriano e neanche le tutt'altro che modeste richieste economiche avanzate da Enrico Preziosi sembrano scoraggiare la società partenopea che tuttavia nei prossimi giorni proverò ad abbassare le pretese rossoblù. Entro metà settimana Infatti le due dirigenze dovrebbero incontrarsi proprio per discutere della trattativa sul passaggio di Kouamè in azzurro. Ma nel corso di questo incontro un altro giocatore potrebbe cambiare maglia. Il Genoa resta infatti alla finestra per un centrocampista e, nonostante le molte difficoltà, proverò a ottenere proprio dai campani il prestito di Rog. Per arrivare al giovane croato tuttavia i liguri dovranno battere la forte concorrenza della fiorentina, da tempo interessata al ragazzo.