L’emergenza infortuni abbattutasi su Pegli costringerà Alberto Gilardino a ridisegnare profondamente il suo Genoa in vista dell’impegno esterno di questa sera con il Cagliari.



Alla Domus Arena il tecnico piemontese pare intenzionato ad abbandonare temporaneamente l’albero di Natale per rispolverare la difesa a tre già vista con frequenza nel recente passato. Davanti a Martinez spazio dunque al trio composto da Bani, Dragusin e Vogliacco, mentre sugli esterni dovrebbero agire Sabelli e Criscito, favoriti rispettivamente a destra e sinistra su Hefti e Haps.



In mediana probabile il forfait di Frendrup, ancora alle prese con i postumi della gastroenterite che lo ha costretto a saltare la Spal. Al fianco dei confermati Badelj e Sturaro dovrebbe quindi agire Strootman, formando una cerniera di assoluta esperienza.



In attacco, infine, con Aramu e Coda fuori per guai muscolari il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Puscas e Gudmundsson, con il ritrovato Salcedo pronto a subentrare a gara in corso.