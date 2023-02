Dovrà fare i conti con l'infermeria Alberto Gilardino nello scegliere gli undici giocatori da mandare in campo mercoledì sera a Cagliari nel turno infrasettimanale di Serie B.



Al big-match della Domus Arena, infatti, il Grifone rischia di presentarcisi privo di diversi protagonisti. La vittoria di sabato in casa sulla Spal ha lasciato in eredità infortuni di vario genere per Frendrup, Hefti, Puscas, Coda e Sabelli. Se per i primi tre il recupero è possibile, per il bomber campano e l'esterno romano il tempo non sembra essere sufficiente a permettere un loro completo ristabilimento. Assenze se si aggiungeranno a quelle dei lungodegenti Boci, Pajac ed Ekuban e di Aramu, già fuori con i ferraresi.



Toccherà dunque a mister Gilardino, oltre che allo staff medico-sanitario, inventarsi qualcosa in vista di una delle trasferte più difficili della stagione.