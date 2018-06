Sembra farsi sempre più in salita la trattativa tra Genoa e Juventus per riportare in rossoblù Rolando Mandragora.



L'amministratore delegato del Grifone, Alessandro Zarbano, è stato ieri sera a colloquio con la dirigenza bianconera per discutere ancora una volta del futuro del centrocampista campano. Il delegato ligure ha ribadito la volontà del suo club di acquistare il ragazzo a titolo definitivo, garantendo un'opzione di riacquisto alla Juventus ma ha spiegato anche l'impossibilità di spingersi oltre l'offerta già formulata nei giorni scorsi di 15 milioni di euro.



La Vecchia Signora per il momento prende tempo, anche perché sul tavolo ha le richieste provenienti da Atalanta e Monaco. A far vacillare i piemontesi è soprattutto la proposta dei francesi, intenzionati a prelevare Mandragora versando 20 milioni ma senza garantire alcun tipo di controllo futuro su di lui da parte del suo club di origine.