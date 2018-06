L'irremovibilità della Juventus riguardo alla cifra chiesta al Genoa per cedere Rolando Mandragora frena nuovamente una trattativa avviata da oltre un mese.



Nell'incontro avuto ieri tra la dirigenza bianconera e quella rossoblù, Marotta e Paratici hanno confermato come la richiesta della vecchia signora per cedere il cartellino del giovane centrocampista campano si afferma sui 15 milioni di euro. Una cifra che spaventa il Genoa ma non sembra scoraggiarlo del tutto.



Enrico Preziosi e soci restano infatti fermamente convinti sull'idea di riportare a casa il mediano cresciuto nel vivaio del grifone e sperano di poter limare almeno parzialmente la richiesta juventina, che prevede tra l'altro anche l'inserimento di una clausola di ricompra.



Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport le due parti si sono prese qualche giorno di riflessione, dandosi appuntamento all'inizio della prossima settimana per cercare di trovare una soluzione definitiva ad una trattativa che entrambe le parti in causa vogliono condurre in porto. L'impressione generale è che comunque alla fine l'affare si farà.