Squadra che vince non si cambia: una regola non scritta del calcio a cui, gioco forza, Alberto Gilardino dovrà quest'oggi concedere una deroga.



Nella trasferta di Pasquetta in casa del Como il suo Genoa, reduce da quattro successi consecutivi, dovrà necessariamente cambiare volto rispetto alle ultime uscite. Il Grifone infatti non potrà contare sull'apporto del suo capitano Stefano Sturaro, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata dalla panchina nel finale della gara con la Reggina. Al posto del mediano sanremese Gilardino sembra intenzionato a schierare Morten Frendrup al fianco degli irremovibili Strootman e Badelj. Unica alternativa al danese potrebbe essere Filip Jagiello, sempre prezioso quando viene chiamato in caso.



Ma la linea mediana potrebbe non essere l'unico reparto soggetto a modifiche. Anche la difesa potrebbe infatti dover rinunciare ad un suo pretoriano. Mattia Bani, operato nei giorni scorsi al naso, potrebbe essere risparmiato da Gilardino che vuol consentire al giocatore di ristabilirsi in maniera completa prima di gettarlo nella mischia. Anche perché chi l'ha sostituito contro la Reggina, ossia Stefan Ilsanker, assicura ampie garanzie di rendimento pur in una posizione di campo che non sarebbe la sua.



Per il resto il Genoa che sbarcherà in riva al lago non potrebbe subire ulteriori modifiche rispetto a quello sceso in campo dal primo minuto contro i calabresi dieci giorni fa. In attacco, dunque, ancora fiducia nel tandem Coda-Gudmundsson, con Sabelli e Criscito a presidiare le due corsie esterne e la coppia Vogliacco-Dragusin a completare il reparto arretrato davanti a Martinez.