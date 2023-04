L'attacco è la miglior difesa. Ma a volte, soprattutto nel calcio, è vero l'esatto contrario. Chi sembra averlo capito è Alberto Gilardino che sta basando la rincorsa del suo Genoa alla promozione suDa quando il tecnico di Biella si è seduto sulla panchina del club più antico d'Italia, infatti, la sua squadra ha subito. Inoltre in ben 11 partite la porta difesa da Josep Martinez è rimasta del tutto immacolata. Un record che sta permettendo al Grifone di volare sulle ali dell'entusiasmo, collezionando primati su primati.Contro la Reggina, venerdì scorso, è arrivata la, la quinta nelle ultime sei gare. Un successo che ancora una volta ha avuto le sue basi in difesa, come testimonia ilportato a casa da Bani e compagni. Guardando poi esclusivamente al rendimento interno si scopre che. L'ultimo avversario ad esultare a Marassi è stato infatti Mirko Antonucci, decisivo lo scorso 4 dicembre nella vittoria esterna del suo Cittadella che costò la panchina ad Alexander Blessin.È dunque la difesa la chiave del successo del Grifone gilardiniano. Nessuno però parli di 'corto muso'. Se infatti a questo Genoa le vittorie di misura non mancano, come testimoniano le larghe affermazioni su Brescia, Cosenza e Spal. Il "primo non prenderle" è dunque solo metà della ricetta grazie alla quale il violinista piemontese sta sfornando i propri successi. Perché in fondo è vero che il miglior attacco spesso è rappresentato dalla difesa.