Non sarà difficile per Cesare Prandelli scegliere gli uomini con cui allestire la propria linea mediana in vista della gara di domenica sera in casa della Fiorentina.



Per l'allenatore del Genoa le scelte a centrocampo sono infatti praticamente obbligate. Con Hiljemark, Sturaro, Mazzitelli e Lerager fuori combattimento per infortuni di varia entità , al tecnico di Orzinuovi restano a disposizione appena quattro mediani di ruolo da impiegare nel suo 3-5-2. Saranno dunque Veloso, Bessa, Rolon e Radovanovic a contendersi le tre maglie disponibili nel settore centrale, con il serbo ex Chievo seriamente candidato a partire dalla panchina.



Non meglio andrà sulle corsie esterne vista la squalifica di Pezzella e il difficile recupero dell' acciaccato Lazovic. Defezioni che, a meno di improbabili cambi di modulo, di fatto non lasciano alternative allo schierare capitan Criscito sulla sinistra e Pedro Pereira sulla fascia opposta.