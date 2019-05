Una cosa è certa: il Genoa per salvarsi dovrà obbligatoriamente far punti domenica a Firenze. E per non dover dipendere dagli altri l'unica strada da seguire è quella di vincere con almeno 2 gol di scarto.



Ipotesi non semplicissima, soprattutto alla luce delle difficoltà offensive mostrate nel girone di ritorno dalla squadra di Cesare Prandelli. Nelle 18 gare disputate da gennaio ad oggi il Grifone ha messo a segno appena 14 reti, di cui soltanto 5 negli ultimi due mesi. Capire poi chi tra i rossoblù potrà invertire questo trend è un autentico rompicapo.



Con la famigerata cessione di Piatek al Milan i bomber stagionali del grifone sono diventati Pandev e Kouame, entrambi fermi a quota quattro gol, con l'ivoriano che oltretutto non vede la porta dallo scorso 28 gennaio.



Peggio ancora hanno fatto le altre due alternative di ruolo attualmente arruolabili, Toni Sanabria e Gianluca Lapadula. Il paraguaiano dopo un impatto devastante, con tre reti nelle prime quattro uscite in maglia rossoblu, si è inceppato in maniera preoccupante, restando fermo al gol siglato contro la Lazio ormai più di tre mesi fa. Nel frattempo è pure riuscito a fallire il rigore che sarebbe valso la vittoria e con ogni anche la salvezza nel finale della gara con la Roma di due settimane fa. L'ex centravanti di Milan e Pescara invece ha ritrovato la titolarità dopo tre quarti di stagione passata ai margini della rosa. Il gol contro la Spal, valso un prezioso pareggio al Grifone, non è servito a sbloccarlo in maniera definitiva, né tantomeno a far cambiare idea ai tanti detrattori presenti tra il pubblico rossoblù. Oltretutto le sue condizioni fisiche non sono ottimali e potrebbe addirittura saltare la trasferta di domenica.



Se l'attacco rappresenta dunque Il principale problema tattico del Genoa, a far abbozzare un piccolo sorriso sulla bocca di Prandelli può pensarci un difensore. Con la viola l'ex CT potrà infatti contare nuovamente su Cristian Romero, squalificato sabato scorso con il Cagliari. Il difensore argentino oltre ad essere il pilastro della retroguardia ligure è stato nelle ultime uscite anche il miglior attaccante dei suoi con il gol messo a segno contro la Roma e l'assist fornito a Pandev nel finale della gara con l'Atalanta. Chissà che non sia ancora una volta El Rolito l'uomo della provvidenza.