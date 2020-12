19 marzo 1977: giorno della festa del papà ma soprattutto data dell'ultimo successo strappato dal Genoa in casa della Fiorentina.



Come ricorda l'Ansa, da allora sono passati quasi 44 anni e nonostante i 22 incroci in terra toscana tra viola e rossoblù, questi ultimi hanno potuto strappare appena 11 punti complessivi, frutto di altrettanti pareggi. Come quelli degli ultimi due precedenti, entrambi terminati senza reti.



La speranza del Grifone, ovviamente, è quella di riuscire ad infrangere l'annoso tabù già lunedì sera, in occasione del posticipo valido per il 10° turno di Serie A.