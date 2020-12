Il 2021 potrebbe portare un'importante e clamorosa novità in casa Genoa.

Dopo oltre 15 anni di ininterrotta presidenza con l'arrivo dell'anno nuovo Enrico Preziosi potrebbe infatti cedere le quote di maggioranza del club più antico d'Italia.



A sostenerlo è l'edizione genovese di Repubblica, convinta che attorno alla metà di gennaio si riannoderanno i fili di una trattativa interrotta all'inizio dell'autunno. Possibile acquirente della società rossoblù la Made in Italy Investimenti, holding piemontese guidata da Pier Domenico Garrone e Andrea Bruzzone. Secondo il quotidiano le due parti avrebbero raggiunto un accordo già un paio di mesi fa, fissando il prezzo della transazione attorno ai 30 milioni di euro più il saldo di tutti i debiti pendenti sul Grifone. Tuttavia “al momento delle firme - scrive Repubblica - il colpo di scena, non era stata infatti bonificata la somma che doveva dare il via libera all’operazione”.



Preziosi e la Made in Italy si sarebbero comunque lasciati con la promessa di riaggiornarsi con l'inizio del nuovo anno.