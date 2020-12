L'ormai imminente sessione invernale del calciomercato, esattamente come la sua ultima edizione estiva, promette di essere contraddistinta da numerosi scambi di giocatori tra i club di Serie A ancora alle prese con le difficoltà economiche derivanti dalla pandemia di Covid.



Ad un'operazione del genere starebbero pensando anche Genoa e Cagliari per rinforzare rispettivamente attacco e centrocampo. I rossoblù liguri sono infatti alla ricerca di un centravanti di peso, soprattutto nel caso in cui Gianluca Scamacca dovesse lasciare Pegli, e tra i profili monitorati c'è già dalla scorsa estate quello del grande ex Leonardo Pavoletti, chiuso in Sardegna da Simeone e Joao Pedro. I sardi, invece, necessitano di un centrocampista d'esperienza e potrebbero far cadere le proprie resistenze nel cedere l'attaccante livornese ad una possibile diretta concorrente qualora il percorso inverso fosse compiuto da Lasse Schone, esubero di lusso del club di Enrico Preziosi.