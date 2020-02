Qualche mese fa il destino sembrava poter far vestire ad Adama Soumaoro la maglia della Lazio.



Per diverse settimane, nel corso dell'ultima estate, il club biancoceleste ha cercato di tesserare il possente difensore francese non riuscendo però a trovare la giusta intesa con il Lille, club nel quale è cresciuto e ha militato fino allo scorso gennaio. Lo rivela oggi Il Secolo XIX.



Domenica prossima il ventisettenne d'origine maliana, nel frattempo passato al Genoa, si ritroverà di fronte proprio quella che sarebbe potuta diventare la sua squadra. A Marassi, all'ora di pranzo, andrà infatti in scena la sfida tra i rossoblù di Davide Nicola e la Lazio vicecapolista. Una sfida particolare per Soumaoro che dopo le due ottimi prestazioni contro Cagliari e Bologna ha tutte le intenzioni di ripetersi anche contro i biancocelesti. E magari anche di farsi rimpiangere da chi la scorsa estate decise di non affondare il colpo su di lui.