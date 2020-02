Il mercato invernale ha portato nuova linfa in casa Genoa. Molti dei nuovi arrivati stanno contribuendo alla risalita in classifica del grifone, reduce da 4 risultati utili consecutivi, cosa che non accadeva dall'epoca di Davide Ballardini.



Ma non tutti gli acquisti hanno avuto finora la medesima fortuna. Anzi c'è addirittura chi il campo ancora non lo ha proprio visto. E' il caso dello svedese Sebastian Eriksson, dell'ex Bologna Mattia Destro (in realtà qualche minuto nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino lo ha disputato) e dello spagnolo Iago Falque.



Tra ritardi di condizione e qualche guaio fisico di troppo, i tre sono finora rimasti spettatori delle gesta dei compagni. Ma per uno di essi potrebbe presto scoccare l'ora del rientro in campo. In particolare contro la Lazio la prevedibile emergenza che potrebbe affliggere il centrocampo rossoblù, privo certamente dello squalificato Sturaro e in attesa di capire le reali condizioni degli acciaccati Radovanovic, Behrami e Schone, potrebbe giocare a favore di Eriksson. Lo svedese potrebbe infatti partire titolare contro la vice capolista, tornando a calcare un campo di Serie A a sei anni di distanza dai tempi di Cagliari.



Ancora un po' di pazienza servirà invece per ammirare i due attaccanti.