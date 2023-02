Altra trasferta, altro bagno di folla in vista per il Genoa.



Domenica pomeriggio al Braglia di Modena una vera e propria onda rossoblù invaderà l'impianto del capoluogo emiliano. A quattro giorni dal fischio d'inizio della sfida valida per il 25° turno di Serie B sono infatti quasi tremila i tagliandi acquistati dai sostenitori ospiti. Una cifra destinata a salire nelle prossime ore, replicando i numeri che dall'inizio dell'anno contraddistinguono ogni gara esterna del Grifone.



Un assaggio di quel che potrebbe vedersi domenica a Modena è andato in scena ieri al Pio-Signorini di Pegli. Il primo allenamento settimanale dei ragazzi di Alberto Gilardino è stato seguito da migliaia di tifosi entusiasti che non hanno risparmiato cori, canti e fumogeni, quasi come se si trattasse di una partita vera e propria e non di una semplice sessione di lavoro.



Un episodio che in un certo qual modo è stata anche una risposta indiretta a chi temeva che la recente penalizzazione di un punto inflitta al Grifone potesse raffreddare l'entusiasmo di un popolo che viceversa non perde occasione per manifestare la sua vicinanza ai colori rossoblù.



Un