Travolta da un clamoroso successo l'attrice pugliese Maria Chiara Giannetta è la protagonista della fiction Rai, ambientata a Genova e dintorni e impegnata in questi giorni nelle registrazioni della seconda stagione della serie. Un'interpretazione che l'ha fatta entrare presto nel cuore a volte duro degli abitanti della Superba che ora si contendono la sua passione calcistica.E in una città che ha il cuore diviso in due era praticamente inevitabile che l'argomento saltasse fuori:Una domanda solo all'apparenza di semplice risposta visto che la stessa protagonista sta in qualche modo contribuendo a fare ulteriore confusione. Se nella fiction, come si evince da una scena in cui indossa la maglia del club,l'attrice che la interpreta è apparsaUna divertente scenetta che vede protagonisti i due attori nella quale lui accusa lei di essere dalla parte sbagliata del Bisagno. Un'accusa alla quale Maria Chiara replica così:- afferma l'artista nel reel pubblicato sul proprio profilo Instagram, mostrando come riprova una vecchia divisa genoana - Mi disegnano così ma non sono io, sono dieci giorni che io sono in crisi d'identità".A far chiarezza, tornando per un momento più o meno serio, interviene nuovamente Lastrico che in genovese annuncia: "Amici genoani e sampdoriani, questa qui è di Foggia. Non sa neppure cosa sia il pallone!".Alla fine ci pensa così la stessa attrice a sgombrare il campo da ogni ipotesi, palesando la sua reale fede calcistica: