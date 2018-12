Un allenamento molto intenso ha marchiato il mercoledì al ‘Signorini’. Chiusa la riunione per la visione dei filmati mister Juric, tecnici, giocatori e addetti hanno prolungato a oltranza la permanenza in campo, per approfondire i temi della preparazione e la necessità di ricavare tempo. Grande concentrazione di tutti in vista un obiettivo fondamentale sia per il futuro che per il morale. Una partitella dai toni agonistici belli accesi ha fagocitato la fase centrale della seduta. Iter a parte per Mazzitelli e Spolli. Favilli deve scontare una squalifica in Tim Cup. Assenti Candela e Russo impegnati con la Nazionale Under 19 in Georgia. Subito dopo la seduta, la squadra è entrata in ritiro per preparare al meglio