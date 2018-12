Igor Tudor smentisce di aver avuto contatti con Enrico Preziosi per subentrare in corsa ad Ivan juric sulla panchina del Genoa: “Nessun contatto con nessuno ha dichiarato a Tmw -" in questo momento sono in Croazia, a casa mia, mi godo la vita, la famiglia e ogni tanto vado in Italia a guardare qualche partita".



Accostato al Grifone già due mesi fa , ai tempi dell'esonero di Davide Ballardini, il nome dell'ex centrocampista croato sembra essere tornato in auge per la panchina del club più antico d'Italia proprio in queste settimane. Il diretto interessato, come detto, smentisce pur non nascondendo l'ipotesi di un suo ritorno nel nostro campionato: "Porte aperte alla Serie A, quello è ovvio"